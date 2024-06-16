2024 Kırıkkale Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106650127 Ücretsiz

106650127 | Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırıkkale Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106650127 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106650127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 299,49566

Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 888.704

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650127

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 299,49566

Başarı Sıralaması: 888.704

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,30895

Başarı Sıralaması:  841.133

Kontenjan 2022:  56+2

Yerleşen 2022:  Doldu-58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.777

Başarı Sıralaması:  867575

Kontenjan 2021:  56+2

Yerleşen 2021:  Doldu-58

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