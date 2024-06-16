2024 Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106650718 UÖ-Ücretli

106650718 | Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106650718 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106650718 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü   Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 115+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-121 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 267,46156

Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.329.582

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650718

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 267,46156

Başarı Sıralaması: 1.329.582

Kontenjan 2022 – 2023 : 115+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-121

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,25559

Başarı Sıralaması:  1.351.770

Kontenjan 2022:  113+3

Yerleşen 2022:  Doldu-116

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.17174

Başarı Sıralaması:  1450608

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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