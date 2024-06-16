2024 Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106650445 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106650445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 235,04262
Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.882.913
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106650445
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 235,04262
Başarı Sıralaması: 1.882.913
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,84850
Başarı Sıralaması: 2.089.853
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626517
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-38