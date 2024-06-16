2024 Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106650445 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106650445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 235,04262

Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.882.913

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650445

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,04262

Başarı Sıralaması: 1.882.913

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,84850

Başarı Sıralaması: 2.089.853

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626517

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-38