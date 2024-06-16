2024 Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106650084 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106650084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 282,39999

Kırıkkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.110.727

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650084

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,39999

Başarı Sıralaması: 1.110.727

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,18146

Başarı Sıralaması: 1.066.683

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.73495

Başarı Sıralaması: 1086316

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67