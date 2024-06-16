2024 Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106690175 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106690175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 233,60117

Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.909.965

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106690175

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,60117

Başarı Sıralaması: 1.909.965

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,00195

Başarı Sıralaması: 2.308.754

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1611156

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-14