2024 Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106650709 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106650709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 115+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-121 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 271,63284
Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.266.126
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106650709
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 271,63284
Başarı Sıralaması: 1.266.126
Kontenjan 2022 – 2023 : 115+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-121
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,88862
Başarı Sıralaması: 1.324.842
Kontenjan 2022: 115+3
Yerleşen 2022: Doldu-118
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195.90045
Başarı Sıralaması: 1513763
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103