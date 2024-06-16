2024 Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 106650039 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 106650039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 283,56512

Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.094.757

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650039

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 283,56512

Başarı Sıralaması: 1.094.757

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,20770

Başarı Sıralaması: 1.025.936

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.70151

Başarı Sıralaması: 997815

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62