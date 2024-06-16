2024 Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106650542 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106650542 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-116 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 300,98457

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 870.877

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650542

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 300,98457

Başarı Sıralaması: 870.877

Kontenjan 2022 – 2023 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,96454

Başarı Sıralaması: 964.41

Kontenjan 2022: 112+3

Yerleşen 2022: Doldu-115

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.80911

Başarı Sıralaması: 902261

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103