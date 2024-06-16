2024 Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 106690258 Ücretsiz

106690258 | Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 106690258 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 106690258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü   Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 228,69815

Kırıkkale Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.003.201

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106690258

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Atçılık ve Antrenörlüğü

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,69815

Başarı Sıralaması: 2.003.201

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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