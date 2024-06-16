2024 Kırıkkale Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106650569 Ücretsiz

106650569 | Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kırıkkale Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106650569 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 106650569 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü   Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 245,60750

Kırıkkale Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.690.885

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650569

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,60750

Başarı Sıralaması: 1.690.885

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,87381

Başarı Sıralaması:  1.901.162

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623037

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-32

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202751665 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202751665 %50 İndirimli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108151045 Ücretsiz
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108151045 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 104351513 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 104351513 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102850376 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102850376 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları