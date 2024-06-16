2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106850213 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 106850213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 266,23104

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.348.805

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850213

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,23104

Başarı Sıralaması: 1.348.805

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,67251

Başarı Sıralaması: 1.412.315

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.76233

Başarı Sıralaması: 1233631

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67