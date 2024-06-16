2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106850204 Ücretsiz

106850204 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106850204 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 106850204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Yapı Denetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 236,57452

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.854.493

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850204

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,57452

Başarı Sıralaması: 1.854.493

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,68330

Başarı Sıralaması:  1.928.161

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1586889

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-13

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104590393 Ücretsiz
2024 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104590393 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 103350669 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 103350669 Ücretsiz
2024 Çukurova Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102950233 Ücretsiz
2024 Çukurova Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102950233 Ücretsiz
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210401459 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210401459 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları