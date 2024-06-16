2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 106870281 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 106870281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 270,21227

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.287.561

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106870281

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,21227

Başarı Sıralaması: 1.287.561

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,13030

Başarı Sıralaması: 1.211.340

Kontenjan 2022: 43+2

Yerleşen 2022: Doldu-45

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.43977

Başarı Sıralaması: 1170861

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31