2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 106870266 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 106870266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+19 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-98 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 251,25569

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.593.149

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106870266

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,25569

Başarı Sıralaması: 1.593.149

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+19

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-98

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,01730

Başarı Sıralaması: 1.665.227

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.52222

Başarı Sıralaması: 1505096

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52