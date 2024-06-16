2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 106850249 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 106850249 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 288,80401

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.023.860

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850249

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 288,80401

Başarı Sıralaması: 1.023.860

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,98863

Başarı Sıralaması: 1.125.158

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.01915

Başarı Sıralaması: 981745

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82