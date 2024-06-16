2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106850055 Ücretsiz

106850055 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106850055 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106850055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 238,11215

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.826.100

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850055

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,11215

Başarı Sıralaması: 1.826.100

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,99479

Başarı Sıralaması:  1.705.617

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1598302

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-19

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