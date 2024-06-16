2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106850055 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106850055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 238,11215
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.826.100
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106850055
ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Kilis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,11215
Başarı Sıralaması: 1.826.100
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,99479
Başarı Sıralaması: 1.705.617
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1598302
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-19