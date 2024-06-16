2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 106850152 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 106850152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 332,07124

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 558.003

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850152

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 332,07124

Başarı Sıralaması: 558.003

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,16885

Başarı Sıralaması: 524.964

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285.32085

Başarı Sıralaması: 454336

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82