2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 106850152 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 106850152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 332,07124
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 558.003
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106850152
ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Kilis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 332,07124
Başarı Sıralaması: 558.003
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,16885
Başarı Sıralaması: 524.964
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285.32085
Başarı Sıralaması: 454336
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82