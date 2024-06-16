2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 106850276 Ücretsiz

106850276 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 106850276 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 106850276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 304,85069

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 826.127

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850276

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 304,85069

Başarı Sıralaması: 826.127

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,94144

Başarı Sıralaması:  790.6

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.54241

Başarı Sıralaması:  717839

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 202750976 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 202750976 %50 İndirimli
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 210200108 %50 İndirimli
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 210200108 %50 İndirimli
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 102390054 Ücretsiz
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 102390054 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107370643 İÖ-Ücretli
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107370643 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları