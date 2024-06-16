2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 106850276 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 106850276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 304,85069
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 826.127
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106850276
ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Kilis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 304,85069
Başarı Sıralaması: 826.127
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,94144
Başarı Sıralaması: 790.6
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256.54241
Başarı Sıralaması: 717839
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82