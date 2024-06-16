2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 106850276 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 106850276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 304,85069

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 826.127

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850276

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 304,85069

Başarı Sıralaması: 826.127

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,94144

Başarı Sıralaması: 790.6

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.54241

Başarı Sıralaması: 717839

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82