2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 106870280 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 106870280 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 295,49006

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 937.824

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106870280

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 295,49006

Başarı Sıralaması: 937.824

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,77138

Başarı Sıralaması: 870.284

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.37283

Başarı Sıralaması: 765782

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31