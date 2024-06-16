2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106850143 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 106850143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 238,05721

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.827.122

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850143

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,05721

Başarı Sıralaması: 1.827.122

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,29867

Başarı Sıralaması: 2.031.089

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1551324

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-8