2024 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 301290075 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 301290075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 281,80934

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.118.868

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301290075

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 281,80934

Başarı Sıralaması: 1.118.868

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,15434

Başarı Sıralaması: 1.288.280

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.15476

Başarı Sıralaması: 1328594

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7