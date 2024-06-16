2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300850205 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 300850205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.

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Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 138,38543

Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.895.126

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850205

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 138,38543

Başarı Sıralaması: 2.895.126

Kontenjan 2022 – 2023 : 19+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 13+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0