2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300850204 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 300850204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 292,63481

Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 973.673

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850204

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 292,63481

Başarı Sıralaması: 973.673

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,07868

Başarı Sıralaması: 1.242.729

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.81667

Başarı Sıralaması: 1303853

Kontenjan 2021: 2+0

Yerleşen 2021: Doldu-2