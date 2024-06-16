2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300850204 Burslu

300850204 | Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300850204 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 300850204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi   Turist Rehberliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Turist Rehberliği   Bölümü   Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği   Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 292,63481

Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 973.673

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850204

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 292,63481

Başarı Sıralaması: 973.673

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,07868

Başarı Sıralaması:  1.242.729

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022:  Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.81667

Başarı Sıralaması:  1303853

Kontenjan 2021:  2+0

Yerleşen 2021:  Doldu-2

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106050821 Ücretsiz
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106050821 Ücretsiz
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 106390072 Ücretsiz
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 106390072 Ücretsiz
2024 Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206550851 İÖ-Ücretli
2024 Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206550851 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Bilgi Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202590267 %50 İndirimli
2024 İstanbul Bilgi Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202590267 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları