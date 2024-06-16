2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 300850206 %50 İndirimli

300850206 | Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 300850206 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 300850206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-20 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 214,66739

Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.282.859

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850206

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 214,66739

Başarı Sıralaması: 2.282.859

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-20

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,17012

Başarı Sıralaması:  2.570.900

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022:  Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1621358

Kontenjan 2021:  17+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300590414 %50 İndirimli
2024 Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300590414 %50 İndirimli
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 102550679 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 102550679 Ücretsiz
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251492 Ücretsiz
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251492 Ücretsiz
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100451648 Ücretsiz
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100451648 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları