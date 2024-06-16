2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 300850177 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 300850177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-3 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 296,14207
Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 929.631
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300850177
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 296,14207
Başarı Sıralaması: 929.631
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,62012
Başarı Sıralaması: 1.088.171
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241.12948
Başarı Sıralaması: 898465
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3