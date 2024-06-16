2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300850141 Burslu

300850141 | Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300850141 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300850141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 295,16356

Kıbrıs İlim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 941.791

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850141

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 295,16356

Başarı Sıralaması: 941.791

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,39283

Başarı Sıralaması:  1.023.503

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258.79056

Başarı Sıralaması:  692955

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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