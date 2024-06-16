2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300850123 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300850123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-30 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 205,13909
Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.475.912
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300850123
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 205,13909
Başarı Sıralaması: 2.475.912
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-30
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194,38418
Başarı Sıralaması: 2.742.889
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1602759
Kontenjan 2021: 21+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-3