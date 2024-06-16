2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300850062 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300850062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 288,21465

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.031.610

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850062

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 288,21465

Başarı Sıralaması: 1.031.610

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,96750

Başarı Sıralaması: 1.168.867

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.48891

Başarı Sıralaması: 964286

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4