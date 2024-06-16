2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300850105 %50 İndirimli

300850105 | Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300850105 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300850105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 206,46267

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.449.442

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850105

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 206,46267

Başarı Sıralaması: 2.449.442

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 176,09278

Başarı Sıralaması:  2.896.475

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1407948

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-1

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