2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300850089 Burslu

300850089 | Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300850089 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300850089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 286,14373

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.059.466

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850089

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 286,14373

Başarı Sıralaması: 1.059.466

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,29811

Başarı Sıralaması:  1.334.557

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022:  Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.87051

Başarı Sıralaması:  959876

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

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