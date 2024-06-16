2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300950088 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300950088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 174,34942

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.872.174

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300950088

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 174,34942

Başarı Sıralaması: 2.872.174

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0