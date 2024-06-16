2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300950079 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300950079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 263,01296
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.399.029
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300950079
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 263,01296
Başarı Sıralaması: 1.399.029
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,91851
Başarı Sıralaması: 1.589.213
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.12343
Başarı Sıralaması: 1270502
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6