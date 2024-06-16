2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300950079 Burslu

300950079 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300950079 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300950079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 263,01296

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.399.029

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300950079

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 263,01296

Başarı Sıralaması: 1.399.029

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,91851

Başarı Sıralaması:  1.589.213

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022:  Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.12343

Başarı Sıralaması:  1270502

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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