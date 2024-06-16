2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300990069 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300990069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 163,61632
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.891.430
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300990069
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 163,61632
Başarı Sıralaması: 2.891.430
Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Dolmadı-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0