2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300950025 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300950025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 295,02915
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 943.477
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300950025
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 295,02915
Başarı Sıralaması: 943.477
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,21089
Başarı Sıralaması: 1.080.021
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248.29747
Başarı Sıralaması: 813898
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8