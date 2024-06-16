2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300950016 Ücretli

300950016 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300950016 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300950016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 225,22551

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.070.596

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300950016

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 225,22551

Başarı Sıralaması: 2.070.596

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,57962

Başarı Sıralaması:  2.294.244

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022:  Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-1

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