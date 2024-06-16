2024 Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 112370757 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 112370757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü Bünyan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 239,90782
Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.793.009
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112370757
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Posta Hizmetleri
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 239,90782
Başarı Sıralaması: 1.793.009
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,25486
Başarı Sıralaması: 1.621.301
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197.22984
Başarı Sıralaması: 1495039
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31