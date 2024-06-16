2024 Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 112350446 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 112350446 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 236,86838
Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.848.932
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112350446
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Organik Tarım
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 236,86838
Başarı Sıralaması: 1.848.932
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,24567
Başarı Sıralaması: 1.848.406
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1620899
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-35