2024 Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 112350446 Ücretsiz

112350446 | Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Organik Tarım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 112350446 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 112350446 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Organik Tarım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi   Organik Tarım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım   Bölümü   Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 236,86838

Kayseri Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.848.932

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350446

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,86838

Başarı Sıralaması: 1.848.932

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,24567

Başarı Sıralaması:  1.848.406

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1620899

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-35

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