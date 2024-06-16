2024 Kayseri Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 112370785 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 112370785 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 263,14668
Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.396.902
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112370785
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 263,14668
Başarı Sıralaması: 1.396.902
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,21847
Başarı Sıralaması: 1.369.015
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.3115
Başarı Sıralaması: 1356489
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57