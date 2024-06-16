2024 Kayseri Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 112370784 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 112370784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 271,22168

Kayseri Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.272.179

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370784

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,22168

Başarı Sıralaması: 1.272.179

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,15208

Başarı Sıralaması: 1.166.144

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.26595

Başarı Sıralaması: 1186548

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77