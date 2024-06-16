2024 Kayseri Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 112350322 Ücretsiz

112350322 | Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kayseri Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 112350322 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 112350322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 241,76447

Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.759.233

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350322

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,76447

Başarı Sıralaması: 1.759.233

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,27186

Başarı Sıralaması:  1.762.106

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1627434

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-43

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