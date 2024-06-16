2024 Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112350773 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 112350773 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 265,60610

Kayseri Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.358.426

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350773

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,60610

Başarı Sıralaması: 1.358.426

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,79795

Başarı Sıralaması: 1.293.854

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215.7058

Başarı Sıralaması: 1220699

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72