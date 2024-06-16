2024 Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112370781 Ücretsiz

112370781 | Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112370781 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112370781 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 252,57101

Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.570.765

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370781

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,57101

Başarı Sıralaması: 1.570.765

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,35994

Başarı Sıralaması:  1.400.391

Kontenjan 2022:  75+2

Yerleşen 2022:  Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.02799

Başarı Sıralaması:  1315524

Kontenjan 2021:  75+2

Yerleşen 2021:  Doldu-77

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