2024 Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112351126 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112351126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,15102

Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.975.318

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112351126

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,15102

Başarı Sıralaması: 1.975.318

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,98510

Başarı Sıralaması: 2.086.466

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1527407

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-8