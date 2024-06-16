2024 Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112351126 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112351126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,15102
Kayseri Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.975.318
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112351126
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,15102
Başarı Sıralaması: 1.975.318
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,98510
Başarı Sıralaması: 2.086.466
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1527407
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-8