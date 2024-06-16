2024 Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 112351117 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 112351117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 253,58387

Kayseri Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.553.586

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112351117

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,58387

Başarı Sıralaması: 1.553.586

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,96432

Başarı Sıralaması: 1.441.747

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.3071

Başarı Sıralaması: 1326275

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62