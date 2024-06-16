2024 Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112370644 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 112370644 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 273,56472
Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.237.211
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112370644
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 273,56472
Başarı Sıralaması: 1.237.211
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,95014
Başarı Sıralaması: 1.169.112
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.3825
Başarı Sıralaması: 1266910
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72