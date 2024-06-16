2024 Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112370644 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 112370644 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 273,56472

Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.237.211

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370644

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 273,56472

Başarı Sıralaması: 1.237.211

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,95014

Başarı Sıralaması: 1.169.112

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.3825

Başarı Sıralaması: 1266910

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72