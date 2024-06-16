2024 Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112350701 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 112350701 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 296,23532

Kayseri Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 928.472

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350701

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,23532

Başarı Sıralaması: 928.472

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,47031

Başarı Sıralaması: 885.376

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.55553

Başarı Sıralaması: 905251

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72