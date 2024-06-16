2024 Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 112350719 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 112350719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Geleneksel El Sanatları Bölümü Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel El Sanatları Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel El Sanatları Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 233,13453

Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.918.747

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350719

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Geleneksel El Sanatları

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,13453

Başarı Sıralaması: 1.918.747

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,02126

Başarı Sıralaması: 1.788.538

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621768

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-29