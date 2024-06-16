2024 Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 112350719 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 112350719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Geleneksel El Sanatları Bölümü Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel El Sanatları Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel El Sanatları Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 233,13453
Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.918.747
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112350719
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Geleneksel El Sanatları
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 233,13453
Başarı Sıralaması: 1.918.747
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,02126
Başarı Sıralaması: 1.788.538
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1621768
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-29