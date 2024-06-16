2024 Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112370819 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 112370819 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 256,05051

Kayseri Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.511.948

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370819

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstri Ürünleri Tasarımı

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,05051

Başarı Sıralaması: 1.511.948

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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