2024 Kayseri Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 112370775 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 112370775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 285,33320

Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.070.363

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370775

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,33320

Başarı Sıralaması: 1.070.363

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,26152

Başarı Sıralaması: 1.012.116

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.02607

Başarı Sıralaması: 1069331

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77