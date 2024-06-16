2024 Kayseri Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 112370775 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 112370775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 285,33320
Kayseri Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.070.363
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112370775
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 285,33320
Başarı Sıralaması: 1.070.363
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,26152
Başarı Sıralaması: 1.012.116
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227.02607
Başarı Sıralaması: 1069331
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77