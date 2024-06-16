2024 Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112370771 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112370771 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 283,08659

Kayseri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.101.312

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370771

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 283,08659

Başarı Sıralaması: 1.101.312

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,12172

Başarı Sıralaması: 1.040.458

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.62238

Başarı Sıralaması: 1023366

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57